Théâtre Les sous de Bruxelles Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Théâtre Les sous de Bruxelles

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

20h30. La ville de Saint-Bouzigues de Croquignol est accusée de maltraitance sur le zèbre du zoo. Plus de zoo, plus de touristes, plus de sous de Bruxelles ! 8€ (gratuit -12 ans)

Organisé par l’association La boule Rouffignacoise et interprété par la troupe Sortie de Secours

Comédie de Jacky Goupil.

La ville de Saint-Bouzigues de Croquignol est accusée de maltraitance sur le zèbre du zoo. Or, ce zèbre attirait de nombreux touristes puisqu’il avait pour particularité d’avoir des rayures horizontales. Outre une amende conséquente, la commune se voit privée des aides du Parlement Européen. Plus de zoo, plus de touristes, plus de sous de Bruxelles !

Réunissez un bègue, une ancienne majorette, un ivrogne, une râleuse, un sourdingue, une clodette ratée et quelques autres spécimens pas piqués des vers, demandez-leur de trouver une solution pour récupérer des sous de Bruxelles et vous verrez le résultat…

Embarquez avec St Bouzigues dans une aventure foldingue, loufoque, déjantée et hilarante où chacun a son mot à dire ou à chanter pour faire rire ! .

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 35 43 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Les sous de Bruxelles

20h30. The town of Saint-Bouzigues de Croquignol is accused of mistreating the zoo’s zebra. No more zoo, no more tourists, no more money from Brussels! 8? (free for children under 12)

L’événement Théâtre Les sous de Bruxelles Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère