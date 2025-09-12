Théâtre Les Téméraires Chartres

Théâtre Les Téméraires Chartres vendredi 6 mars 2026.

Théâtre Les Téméraires

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 17 – 17 – 31 EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

En 1894, l’Affaire Dreyfus divise la France, opposant l’armée antisémite à des figures comme Émile Zola et Georges Méliès. Zola écrit J’accuse et Méliès réalise le premier film censuré pour dénoncer le mensonge d’État, tous deux soutenus par leurs femmes et guidés par un courage exceptionnel.

Charlotte Mazneff met en scène cette histoire en plaçant le piano d’Alexandrine, épouse de Zola, au centre du dispositif, accompagnant les séquences muettes du film de Méliès. Le rythme de la musique, des corps et de la langue unit comédiens et public, offrant un théâtre populaire et accessible à tous. De Julien Delpech et Alexandre Foulon. Par la Compagnie Le Grenier de Babouchka. Tout public à partir de 13 ans 17 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

In 1894, the Dreyfus Affair divided France, pitting the anti-Semitic army against figures like Émile Zola and Georges Méliès. Zola wrote J?accuse and Méliès made the first censored film to denounce the state lie, both supported by their wives and guided by exceptional courage.

German :

1894 spaltete die Dreyfus-Affäre Frankreich und brachte die antisemitische Armee gegen Persönlichkeiten wie Émile Zola und Georges Méliès auf. Zola schrieb J?accuse und Méliès drehte den ersten zensierten Film, um die Staatslüge zu entlarven. Beide wurden von ihren Frauen unterstützt und von einem a

Italiano :

Nel 1894, l’Affare Dreyfus divise la Francia, contrapponendo l’esercito antisemita a personaggi come Émile Zola e Georges Méliès. Zola scrisse J’accuse e Méliès realizzò il primo film censurato per denunciare la menzogna di Stato, entrambi sostenuti dalle loro mogli e guidati da un coraggio eccezion

Espanol :

En 1894, el asunto Dreyfus dividió a Francia, enfrentando al ejército antisemita con figuras como Émile Zola y Georges Méliès. Zola escribió J’accuse y Méliès realizó la primera película censurada para denunciar la mentira del Estado, ambos apoyados por sus esposas y guiados por un valor excepcional

L’événement Théâtre Les Téméraires Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES