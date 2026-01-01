Théâtre Les Téméraires COMPLET Chamonix-Mont-Blanc
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
+ 65 ans, RSA et demandeur d’emploi
Début : 2026-01-27 20:30:00
fin : 2026-01-27
2026-01-27
Le spectacle est complet.
1894. L’affaire Dreyfus coupe la France en deux.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
English :
The show is sold out.
1894. The Dreyfus affair splits France in two.
