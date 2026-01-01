Théâtre Les Téméraires COMPLET Chamonix-Mont-Blanc

Théâtre Les Téméraires COMPLET

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif réduit

+ 65 ans, RSA et demandeur d’emploi

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Le spectacle est complet.

1894. L’affaire Dreyfus coupe la France en deux.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

The show is sold out.

1894. The Dreyfus affair splits France in two.

