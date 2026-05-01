Théâtre Les Théâtrales de Nieul-sur-Mer rue de Lauzières Nieul-sur-Mer

Nieul-sur-Mer

Théâtre Les Théâtrales de Nieul-sur-Mer

rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le Club Rotary La Rochelle et La Comédie de la Mansonnière en partenariat avec la ville de Nieul-sur-Mer sont heureux de vous présenter la 1ère édition des Théâtrales, au profit de Pour un Sourire d’Enfant et Arkoun.

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rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 05 26 26 rotarylarochelle@gmail.com

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English :

Rotary Club La Rochelle and La Comédie de la Mansonnière, in partnership with the town of Nieul-sur-Mer, are delighted to present the 1st Théâtrales, in aid of Pour un Sourire d’Enfant and Arkoun.

L’événement Théâtre Les Théâtrales de Nieul-sur-Mer Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle