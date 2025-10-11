THÉÂTRE « LES TORRÉFACTEURS DE RÊVES » Grenade

La compagnie de Villemur, a reçu le prix de la meilleure création du Printemps du Rire 2025, pour cette pièce !

« Comme les pièces précédentes de la troupe, celle-ci se balade dans un univers où se côtoient l’absurdité du monde et sa poésie. Elle se situe dans l’univers du spectacle vivant, dans un cirque avec des clowns, des chansons, de l’humour. L’atmosphère de poésie, de douceur et de légèreté n’occulte pas une réflexion sur la difficulté que le théâtre vivant a à continuer d’exister dans un monde qui ne va pas bien et où nos libertés sont contraintes. » 15 .

English :

The Villemur-based company was awarded the Printemps du Rire 2025 prize for best creation for this play!

German :

Die Kompanie aus Villemur, hat für dieses Stück den Preis für die beste Kreation des Printemps du Rire 2025 erhalten!

Italiano :

La compagnia di Villemur ha vinto il premio Printemps du Rire 2025 per la migliore nuova produzione con questo spettacolo!

Espanol :

La compañía de Villemur ganó el premio Printemps du Rire 2025 a la mejor nueva producción por esta obra

