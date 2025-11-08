Théâtre Les torréfacteurs de rêves Château de Morin Puch-d’Agenais

Théâtre Les torréfacteurs de rêves

Château de Morin 330 Rte du Château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

5 comédiens qui nous emmènent dans un spectacle inclassable, une comédie à la fois burlesque, clownesque et musicale, qui a reçu le prix de la création 2025 au célèbre festival Le Printemps du rire à Toulouse. Une pièce pour tous les âges, de 6 à 99 ans, une belle occasion pour venir en famille, d’autant plus que l’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

Pensez à réserver À l’issue du spectacle, échange entre comédiens et spectateurs autour d’un verre offert. .

Château de Morin 330 Rte du Château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 67 57 cie.emotion@gmail.com

