Théâtre Les Tréteaux de Malestable Cherré-Au

Allée Beauregard Cherré-Au Sarthe
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
2026-01-25
Théâtre Les Tréteaux de Malestable Elise et Moi .
Entrée 9 €. Réservation au 06.28.27.88.42.
Organisé par Générations Mouvement. .
Allée Beauregard Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 27 88 42
