Théâtre Les tribulations des Fantastiks Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac

Théâtre Les tribulations des Fantastiks

Espace Georges Brassens 242 avenue de la République L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La troupe Les Fantastiks, vous présente sa nouvelle création. Une pièce de théâtre où se mêlent réalité et fiction, présent et passé, sagesse et folie.

.

Espace Georges Brassens 242 avenue de la République L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The troupe Les Fantastiks presents its new creation. A play in which reality and fiction, present and past, wisdom and madness are intertwined.

L’événement Théâtre Les tribulations des Fantastiks L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême