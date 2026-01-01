Théâtre Les tribulations des Fantastiks Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac
Théâtre Les tribulations des Fantastiks Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac dimanche 25 janvier 2026.
Espace Georges Brassens 242 avenue de la République L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
La troupe Les Fantastiks, vous présente sa nouvelle création. Une pièce de théâtre où se mêlent réalité et fiction, présent et passé, sagesse et folie.
The troupe Les Fantastiks presents its new creation. A play in which reality and fiction, present and past, wisdom and madness are intertwined.
