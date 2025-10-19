Théâtre Les Turlupins « Au pensionnat des toujours jeunes » Salle Ar Stivell Milizac-Guipronvel

Théâtre Les Turlupins « Au pensionnat des toujours jeunes »

Salle Ar Stivell 1 place Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère

Début : 2025-10-19 16:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Trois sœurs octogénaires et célibataires sont locataires dans une grande maison. Elles s’y sentent bien mais les propriétaires ont décidé de la vendre. Les trois sœurs y sont farouchement opposées et comptent bien ne pas se laisser faire…

Par la Compagnie Les Turlupins

Entrée au chapeau, au profit de l’association Enora tous avec toi .

Salle Ar Stivell 1 place Ar Stivell Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 90 31

