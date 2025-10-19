Théâtre Les Turlupins « Au pensionnat des toujours jeunes » Salle Ar Stivell Milizac-Guipronvel
Théâtre Les Turlupins « Au pensionnat des toujours jeunes » Salle Ar Stivell Milizac-Guipronvel dimanche 19 octobre 2025.
Théâtre Les Turlupins « Au pensionnat des toujours jeunes »
Salle Ar Stivell 1 place Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 16:30:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Trois sœurs octogénaires et célibataires sont locataires dans une grande maison. Elles s’y sentent bien mais les propriétaires ont décidé de la vendre. Les trois sœurs y sont farouchement opposées et comptent bien ne pas se laisser faire…
Par la Compagnie Les Turlupins
Entrée au chapeau, au profit de l’association Enora tous avec toi .
Salle Ar Stivell 1 place Ar Stivell Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 90 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Les Turlupins « Au pensionnat des toujours jeunes » Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2025-09-16 par OT IROISE BRETAGNE