Théâtre Les vies de Léon Le Volcan Le Havre

Théâtre Les vies de Léon

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Julie Bertin et Jade Herbulot Le Birgit Ensemble

À la tête du Birgit Ensemble, Julie Bertin et Jade Herbulot auscultent des sujets politiques, historiques ou d’actualité à travers un théâtre documenté et exigeant, en prise avec l’époque et notre passé proche. Dans la continuité de leur précédent spectacle, Les Suppliques, qui nous déplaçait en plein régime de Vichy au cœur de familles juives éclatées par les déportations, Les vies de Léon est une forme resserrée à deux comédiens, à l’adresse de la jeunesse. Elle nous conte la trajectoire d’un jeune homme, juif polonais, et ses multiples exils pour échapper aux purges de la Seconde Guerre Mondiale. Un destin littéralement extraordinaire qui se vit ici par le biais d’un spectacle immersif en son binaural. Le public y est équipé de casques audio, offrant une spatialisation du son en trois dimensions. Nous voilà plongés au contact des deux acteurs et de cet espace sonore saisissant de réalisme, au sein même du périple géographique de Léon. Et la dimension initiatique de l’expérience offre un accès vivant à la mémoire et à l’histoire.

Dans le cadre du festival Déviations

À partir de 9 ans Durée 1h10

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Théâtre Les vies de Léon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Les vies de Léon Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie