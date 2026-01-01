Théâtre les vieux dans les yeux Foyer Rural Socourt
Théâtre les vieux dans les yeux Foyer Rural Socourt samedi 24 janvier 2026.
Foyer Rural 34 rue des fortes cannes Socourt Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
Date(s) :
2026-01-24
La compagnie des Joli(e)s Mômes vous invite à son spectacle Comme le bon vin , accessible dès 9 ans.
L’occasion parfaite pour être au cœur d’un spectacle interactif autour de petites scènes du quotidien !
Quelques scènes cocasses du quotidien, la parole à la salle, débats, réflexion, rire, douceur, … le tout pour s’interroger dans la bonne humeur !
Navettes et co-voiturage possible !
Participation de 5 à 8€ par personne
Buffet dinatoire offertTout public
Foyer Rural 34 rue des fortes cannes Socourt 88130 Vosges Grand Est +33 6 01 21 20 72 direction@csi2m.com
English :
The Joli(e)s Mômes company invites you to its show Comme le bon vin (Like good wine), for ages 9 and up.
It’s the perfect opportunity to be at the heart of an interactive show based on little scenes from everyday life!
A few funny scenes from everyday life, the floor is given over to the audience, debates, reflections, laughter, gentleness, ? all for a good-humored questioning session!
Shuttles and car-sharing available!
5 to 8? per person
Buffet dinner available
