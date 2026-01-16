Théâtre Les Vilaines des Batignolles Comédie Interactive Salle de l’Agora Saint-Xandre

Théâtre Les Vilaines des Batignolles Comédie Interactive

Salle de l’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

12 à 17 ans

Début : 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Comédie Interactive où le public vote pour la suite du scénario !

Salle de l’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 30 21 36 theatre.lespassagesalacte@gmail.com

English : Theatre Les Vilaines des Batignolles Interactive Comedy

Interactive comedy where the audience votes for the next part of the script!

