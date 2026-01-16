Théâtre Les Vilaines des Batignolles Comédie Interactive Salle de l’Agora Saint-Xandre
Théâtre Les Vilaines des Batignolles Comédie Interactive Salle de l’Agora Saint-Xandre vendredi 3 avril 2026.
Théâtre Les Vilaines des Batignolles Comédie Interactive
Salle de l’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
12 à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05
Comédie Interactive où le public vote pour la suite du scénario !
.
Salle de l’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 30 21 36 theatre.lespassagesalacte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Theatre Les Vilaines des Batignolles Interactive Comedy
Interactive comedy where the audience votes for the next part of the script!
L’événement Théâtre Les Vilaines des Batignolles Comédie Interactive Saint-Xandre a été mis à jour le 2026-01-16 par Nous La Rochelle