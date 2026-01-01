Théâtre Les Vilains Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Théâtre Les Vilains

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-01-31 2026-02-01

La Cour des Mille Actes vous plonge en 1520 au cœur d’un petit village padouan où vous découvrez au fil des saisons une tranche de vie de ses paysans et paysannes étranges, tour à tour drôles, grivois, rusés, jaloux, émouvants, miséreux.

Pièce de théâtre Les Vilains d’André Gille. Comédie en trois actes.

La Cour des Mille Actes revisite en salle cette pièce qu’elle a jouée de nombreuses fois en 1989/1990 dans le décor majestueux du château de Martigné-Briand…

Angelo Beolco dit Ruzzante est né en 1502 et est mort à l’âge de 40 ans. Toute son œuvre est écrite en dialecte padouan.

C’est en réunissant plusieurs de ses dialogues ou parleries comme le dit Ruzzante, qu’André Gille, auteur-comédien de la Compagnie Jacques Fabbri, redonnât vie aux Vilains en 1970.

Les Vilains, ce sont des paysans padouans, entre Bruegel et Rabelais.

Cette chronique pittoresque et truculente nous transporte vers 1520, en Vénétie, à une époque agitée par les guerres d’Italie que se livrent François 1er et Charles Quint.

C’est au son d’une tarentelle que cette pièce nous fait vivre l’amour, la faim, la guerre avec toute la ruse, la cocasserie et la filouterie mais aussi la naïveté de ces paysannes et de ces paysans…

Et tout cela se déroule au rythme des saisons, inexorablement, du printemps à l’hiver, de la fête à la désolation… inexorablement, comme le destin.

Une belle pièce qui est jouée au profit exclusif de l’association Soleil-AFELT .

Samedi 31 janvier 2026 de 20h30 à 22h30.

Dimanche 1er février 2026 de 15h à 17h. .

+33 6 81 59 34 22

English :

La Cour des Mille Actes plunges you into the heart of a small Paduan village in 1520, where as the seasons go by, you discover a slice of life among its strange peasants, who are by turns funny, saucy, cunning, jealous, moving and miserable.

