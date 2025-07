Théâtre: les voyages du poète nomade Café théâtre Le Poche Pornic

Théâtre: les voyages du poète nomade Café théâtre Le Poche Pornic vendredi 11 juillet 2025.

Théâtre: les voyages du poète nomade

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11 21:35:00

2025-07-11

Théâtre musical proposé par Le Poche.

Conte théâtral masqué et musical.

M. Wasaki, vieux sage, vient nous parler de la différence, de notre rapport à l’autre et au monde, et nous présenter Amandine et Myrtille. Un voyage à la fois drôle, interactif, poétique où les spectateurs participent en direct à la création de l’histoire.

De et par Carole Bernard.

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

Musical theater proposed by Le Poche.

German :

Musiktheater, angeboten von Le Poche.

Italiano :

Teatro musicale di Le Poche.

Espanol :

Teatro musical de Le Poche.

L’événement Théâtre: les voyages du poète nomade Pornic a été mis à jour le 2025-07-08 par I_OT Pornic