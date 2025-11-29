Théâtre Les ZigafarceS Salle polyvalente Dirinon

Théâtre Les ZigafarceS

Salle polyvalente Route du Stade Dirinon Finistère

2025-11-29 20:00:00

2025-11-29 22:15:00

2025-11-29

La troupe de Théâtre Les ZigafarceS du Conquet, jouera

– Le Jubilé d’Anton Tchekhov (durée 40 mn)

Dans cette farce en un acte, un directeur de banque ambitieux est opposé à son vieux comptable qui doit rédiger un bilan pour l’anniversaire de l’établissement. Les intrus, les malentendus se succèdent empêchant la réalisation du travail demandé, jusqu’au moment où, dans un grand désordre, la délégation des employés vient faire son compliment au directeur devenu fou.

Et après l’entracte

– L’Orchestre de Jean Anouilh (durée 1h20)

Dans une ville d’eaux, un orchestre vient distraire les curistes. Chaque musicien raconte des épisodes de sa vie devant les spectateurs (amour, jalousie, jeunesse, vieillesse, mort…).

Théâtre, danse, musique partagent ces moments de vie teintés de toutes les émotions.

Prenez-en note !

Participation libre. .

Salle polyvalente Route du Stade Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 86 94 67 71

