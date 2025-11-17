Théâtre L’étrange et incroyable histoire de Télémaque Salle Capitulaire Saint-Sever

Théâtre L’étrange et incroyable histoire de Télémaque

Salle Capitulaire Rue du Gén Lamarque Saint-Sever Landes

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 19:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19

Porté par une mise en scène vive et accessible, le spectacle questionne la filiation, l’absence, la construction de l’identité et la manière dont les récits ceux qu’on nous raconte, comme ceux que l’on se construit forgent notre perception du monde.

Tout public, dès 7 ans

Porté par une mise en scène vive et accessible, le spectacle questionne la filiation, l’absence, la construction de l’identité et la manière dont les récits ceux qu’on nous raconte, comme ceux que l’on se construit forgent notre perception du monde.

Un voyage initiatique plein d’humour, de poésie et d’émotion, à hauteur d’enfant, qui s’adresse autant aux jeunes spectateurs qu’aux adultes qui les accompagnent.

En partenariat avec la ville de Saint Sever.

Tout public, dès 7 ans .

Salle Capitulaire Rue du Gén Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Théâtre L’étrange et incroyable histoire de Télémaque

With its lively, accessible staging, the show questions filiation, absence, the construction of identity and the way in which stories those we are told, as well as those we construct for ourselves shape our perception of the world.

For all audiences, ages 7 and up

German : Théâtre L’étrange et incroyable histoire de Télémaque

Das Stück, das von einer lebendigen und leicht zugänglichen Inszenierung getragen wird, stellt die Frage nach der Abstammung, der Abwesenheit, der Konstruktion der Identität und der Art und Weise, wie die Geschichten die, die man uns erzählt, und die, die man sich selbst konstruiert unsere Wahrnehmung der Welt prägen.

Für alle Zuschauer ab 7 Jahren

Italiano :

Con una messa in scena vivace e accessibile, lo spettacolo esplora la paternità, l’assenza, la costruzione dell’identità e il modo in cui le storie sia quelle che ci vengono raccontate sia quelle che costruiamo per noi stessi plasmano la nostra percezione del mondo.

Per tutti i pubblici, dai 7 anni in su

Espanol : Théâtre L’étrange et incroyable histoire de Télémaque

Con una puesta en escena ágil y accesible, el espectáculo explora la filiación, la ausencia, la construcción de la identidad y el modo en que las historias -tanto las que nos cuentan como las que construimos para nosotros mismos- conforman nuestra percepción del mundo.

Para todos los públicos, a partir de 7 años

L’événement Théâtre L’étrange et incroyable histoire de Télémaque Saint-Sever a été mis à jour le 2025-11-07 par Landes Chalosse