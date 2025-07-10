Théâtre l’étranger CONSERVATOIRE DE METZ Metz

Théâtre l’étranger

Un spectacle qui donne à voir et à entendre les mots d’un auteur majeur de la littérature contemporaine française, Albert Camus, en conviant tous les arts musique, danse et théâtre.

L’action se déroule à Alger, en Algérie Française. S’exprimant à la première personne, Meursault fait l’inventaire de ce qui l’a amené à assassiner un jeune Arabe, un jour de grand soleil sur la plage, et du procès qui a suivi.

Le succès du roman de Camus emmène le lecteur-spectateur en le plaçant au « coeur” du personnage de Meursault, partageant ainsi la ?peau” du personnage dans la vérité de sa vie et le refus du mensonge.Tout public

English :

A show that brings the words of a major author of contemporary French literature, Albert Camus, to life through music, dance and theater.

The action takes place in Algiers, in French Algeria. Speaking in the first person, Meursault takes stock of what led him to murder a young Arab man on a sunny day on the beach, and of the trial that followed.

The success of Camus’ novel takes the reader-spectator to the « heart » of Meursault’s character, sharing the character’s « skin » in the truth of his life and refusal to lie.

German :

Eine Aufführung, die die Worte eines der wichtigsten Autoren der zeitgenössischen französischen Literatur, Albert Camus, zu sehen und zu hören gibt, indem sie alle Künste einlädt: Musik, Tanz und Theater.

Die Handlung spielt in Algier, Französisch-Algerien. Meursault erzählt in der ersten Person, was ihn dazu brachte, an einem sonnigen Tag am Strand einen jungen Araber zu ermorden, und wie es zu dem Prozess kam, der darauf folgte.

Der Erfolg von Camus’ Roman nimmt den Leser und Zuschauer mit, indem er ihn in das « Herz » der Figur Meursault versetzt und so die « Haut » der Figur in der Wahrheit seines Lebens und der Ablehnung der Lüge teilt.

Italiano :

Uno spettacolo che fa rivivere le parole di un importante autore della letteratura francese contemporanea, Albert Camus, attraverso la musica, la danza e il teatro.

L’azione si svolge ad Algeri, nell’Algeria francese. Parlando in prima persona, Meursault fa un bilancio di ciò che lo ha portato a uccidere un giovane arabo in una giornata di sole sulla spiaggia e del processo che ne è seguito.

Il successo del romanzo di Camus porta il lettore-spettatore direttamente al « cuore » del personaggio di Meursault, condividendone la « pelle » nella verità della sua vita e nel suo rifiuto di mentire.

Espanol :

Un espectáculo que da vida a las palabras de un gran autor de la literatura francesa contemporánea, Albert Camus, a través de la música, la danza y el teatro.

La acción se desarrolla en Argel, en la Argelia francesa. Hablando en primera persona, Meursault hace balance de lo que le llevó a asesinar a un joven árabe un día soleado en la playa, y del juicio que siguió.

El éxito de la novela de Camus lleva al lector-espectador hasta el « corazón » del personaje de Meursault, compartiendo la « piel » del personaje en la verdad de su vida y su negativa a mentir.

