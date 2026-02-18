Théâtre Lettre d’une inconnue La Salicorne Saujon

Théâtre Lettre d’une inconnue

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Lettre d’une inconnue, par la compagnie DéKalages. Saujon Comédia vous invite à des soirées théâtre à la Salicorne, avec des rencontres artistiques au bar avant ou après les pièces.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 78 53 14 saujoncomedia@gmail.com

English :

Lettre d?une inconnue, by the DéKalages company. Saujon Comédia invites you to theater evenings at La Salicorne, with artistic encounters in the bar before or after the plays.

