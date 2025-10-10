Théâtre Lettres d’excuses Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Théâtre Lettres d’excuses

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.

Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?

Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin ! .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

