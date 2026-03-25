Théâtre Levantate, soulève-toi ! Place des Fêtes Corny-sur-Moselle

Théâtre Levantate, soulève-toi !

Place des Fêtes Espace culturel Ethis Corny-sur-Moselle Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Théâtre musical de la Compagnie Sale gamine

Tout public à partir de 8 ans 60 min

Vous avez été tirés au sort pour assister au live des influenceurs.euses de la chaîne Levàntate, Soulève-toi toi-même ! . Iels nous livrent leurs solutions

en chansons pour un soulèvement po-si-tif Comment sauver le monde en 55 minutes ?

Chassez votre éco-anxiété, et engagez-vous avec leurs sponsors éthiques.

La planète est à l’agonie, iels soufflent sur les braises.

Un duo croustillant et sarcastique en chansons qui nous parle de la fonte des classes en polyphonies, de green-and-pink-and-revolt washing à l’accordéon, de développement anti-personnel aux saxophones, d’inégalités inégalées au banjolele, et de révolution incisive avec amour. Quand la pop s’empare des thèmes révolutionnaires, nos corps ne peuvent résister.

Déhanchés et poings levés assurés !

Participation libre et conscienteTout public

10 .

Place des Fêtes Espace culturel Ethis Corny-sur-Moselle 57680 Moselle Grand Est +33 6 73 02 86 44

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English :

Musical theater by Compagnie Sale gamine

All ages 8 and up 60 min

You’ve been randomly selected to attend a live performance by the influencers of the Levàntate, Soulève-toi toi-même! channel. They deliver their solutions

in song for a po-sitive uprising: How to save the world in 55 minutes?

Banish your eco-anxiety, and get involved with their ethical sponsors.

The planet is in agony, and they’re blowing on the embers.

A crunchy, sarcastic duo in song, talking about class melting in polyphony, green-and-pink-and-revolt washing on accordion, anti-personnel development on saxophone, unparalleled inequality on banjolele, and incisive revolution with love. When pop takes on revolutionary themes, our bodies can?t resist.

Swaying and fist pumping guaranteed!

Free, conscious participation

L’événement Théâtre Levantate, soulève-toi ! Corny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-03-25 par OT PONT A MOUSSON