Théâtre Levantate, soulève-toi ! Place des Fêtes Corny-sur-Moselle
Théâtre Levantate, soulève-toi ! Place des Fêtes Corny-sur-Moselle samedi 11 avril 2026.
Théâtre Levantate, soulève-toi !
Place des Fêtes Espace culturel Ethis Corny-sur-Moselle Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Théâtre musical de la Compagnie Sale gamine
Tout public à partir de 8 ans 60 min
Vous avez été tirés au sort pour assister au live des influenceurs.euses de la chaîne Levàntate, Soulève-toi toi-même ! . Iels nous livrent leurs solutions
en chansons pour un soulèvement po-si-tif Comment sauver le monde en 55 minutes ?
Chassez votre éco-anxiété, et engagez-vous avec leurs sponsors éthiques.
La planète est à l’agonie, iels soufflent sur les braises.
Un duo croustillant et sarcastique en chansons qui nous parle de la fonte des classes en polyphonies, de green-and-pink-and-revolt washing à l’accordéon, de développement anti-personnel aux saxophones, d’inégalités inégalées au banjolele, et de révolution incisive avec amour. Quand la pop s’empare des thèmes révolutionnaires, nos corps ne peuvent résister.
Déhanchés et poings levés assurés !
Participation libre et conscienteTout public
10 .
Place des Fêtes Espace culturel Ethis Corny-sur-Moselle 57680 Moselle Grand Est +33 6 73 02 86 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical theater by Compagnie Sale gamine
All ages 8 and up 60 min
You’ve been randomly selected to attend a live performance by the influencers of the Levàntate, Soulève-toi toi-même! channel. They deliver their solutions
in song for a po-sitive uprising: How to save the world in 55 minutes?
Banish your eco-anxiety, and get involved with their ethical sponsors.
The planet is in agony, and they’re blowing on the embers.
A crunchy, sarcastic duo in song, talking about class melting in polyphony, green-and-pink-and-revolt washing on accordion, anti-personnel development on saxophone, unparalleled inequality on banjolele, and incisive revolution with love. When pop takes on revolutionary themes, our bodies can?t resist.
Swaying and fist pumping guaranteed!
Free, conscious participation
L’événement Théâtre Levantate, soulève-toi ! Corny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-03-25 par OT PONT A MOUSSON