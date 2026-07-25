Théâtre Lexique de nos petites et grandes enfances Ahaxe-Alciette-Bascassan
vendredi 28 août 2026 · Ahaxe-Alciette-Bascassan
Informations pratiques
Ahaxe-Alciette-Bascassan
Théâtre Lexique de nos petites et grandes enfances
Mur à gauche Ahaxe-Alciette-Bascassan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Dans le cadre du projet du territoire Vallée en Scène et des fêtes du village d’Ahaxe.
Pièce de théâtre par la compagnie Hecho en Casa .
Mur à gauche Ahaxe-Alciette-Bascassan 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Théâtre Lexique de nos petites et grandes enfances
L’événement Théâtre Lexique de nos petites et grandes enfances Ahaxe-Alciette-Bascassan a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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