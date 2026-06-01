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Théâtre L’existence précède l’espion Salle de convivialité Tourville-sur-Sienne

Théâtre L’existence précède l’espion Salle de convivialité Tourville-sur-Sienne

Théâtre L’existence précède l’espion Salle de convivialité Tourville-sur-Sienne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle de convivialité

Adresse : 928 Rue de l'Amiral

Ville : 50200 Tourville-sur-Sienne

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Tourville-sur-Sienne

Théâtre L’existence précède l’espion

Salle de convivialité 928 Rue de l’Amiral Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Théâtre L’existence précède l’espion , comédie existentialiste, texte, mise en scène et musique Fabrice Émont.
Samedi 13 juin à 20h et dimanche 14 juin à 16h, salle de convivialité de Tourville-sur-Sienne.
Réservation 02 33 45 56 27 (répondeur).
Participation au chapeau.   .

Salle de convivialité 928 Rue de l’Amiral Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie  

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English : Théâtre L’existence précède l’espion

L’événement Théâtre L’existence précède l’espion Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme

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