Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty Salle des fêtes Terre-et-Marais
Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty Salle des fêtes Terre-et-Marais samedi 25 avril 2026.
Terre-et-Marais
Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty
Salle des fêtes Sainteny Terre-et-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Jouée par la troupe des Trois coups de Saint-Fromond. Réservation par téléphone. .
Salle des fêtes Sainteny Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 42 61
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English : Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty
L’événement Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty Terre-et-Marais a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Baie du Cotentin