Terre-et-Marais

Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty

Salle des fêtes Sainteny Terre-et-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Jouée par la troupe des Trois coups de Saint-Fromond. Réservation par téléphone. .

Salle des fêtes Sainteny Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 42 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty

L’événement Théâtre L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty Terre-et-Marais a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Baie du Cotentin