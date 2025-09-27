Théâtre L’heureux élu Châteauroux

Théâtre L’heureux élu

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Après avoir présenté « Le Prénom » et « Le Père-Noël est une ordure », la Compagnie de la Table Ronde revient avec sa nouvelle pièce L’Heureux élu, une comédie grinçante d’Eric Assous.

« Charline a trouvé l’homme parfait Noël, un Français chic venu de Manhattan, avec du charme, du succès… et des idées très, très personnelles. Avant de le présenter à ses amis parisiens aussi bobos qu’engagés, elle les prévient il est un peu… disons, original. Quand le dîner de présentation vire au débat politique explosif, les masques tombent, les certitudes vacillent et les petits fours volent bas. Entre amour, idéaux et clashs idéologiques, qui sortira indemne de ce choc des cultures ? » 10 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 05 34 99

English :

After presenting « Le Prénom » and « Le Père-Noël est une ordure », the Compagnie de la Table Ronde returns with its new play: L’Heureux élu, a gritty comedy by Eric Assous.

German :

Nach der Aufführung von « Le Prénom » und « Le Père-Noël est une ordure » kehrt die Compagnie de la Table Ronde mit ihrem neuen Stück zurück: « L’Heureux élu », eine grinsende Komödie von Eric Assous.

Italiano :

Dopo aver presentato « Le Prénom » e « Le Père-Noël est une ordure », la Compagnie de la Table Ronde torna con il suo nuovo spettacolo: L’Heureux élu, una commedia grintosa di Eric Assous.

Espanol :

Tras presentar « Le Prénom » y « Le Père-Noël est une ordure », la Compagnie de la Table Ronde vuelve con su nueva obra: L’Heureux élu, una comedia descarnada de Eric Assous.

