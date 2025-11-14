Théâtre L’heureux élu Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Théâtre L’heureux élu Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras vendredi 14 novembre 2025.

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Avec les comédiens de l’ATGM

Une pièce d’Eric Assous / Mise en scène Thierry Chapelier

Charline est aux anges elle s’apprête à épouser l’homme de sa vie. Avant de le présenter à ses amis les plus proches, elle leur précise qu’il est… particulier ! Charmant, fortuné, d’une politesse irréprochable, mais avec une vision du monde bien à lui.

Alors, comment réagir ? Accepter son choix ? En discuter ? Ou refuser d’accueillir cet heureux élu ? Entre surprise, tensions et révélations inattendues, les certitudes vacillent, les émotions s’entrechoquent… et les masques finissent par tomber. .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

