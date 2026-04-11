Théâtre L’Histoire d’un·e Autre Cie En Verre et contre Tout Théâtre de Mon Désert Nancy

Nancy

Théâtre L’Histoire d’un·e Autre Cie En Verre et contre Tout

Théâtre de Mon Désert 71 rue Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 21:30:00

Date(s) :

2026-05-13

En partenariat avec la Ville de Nancy et l’Ensemble Poirel dans le cadre de Ça joue à Nancy.

Parler de l’Autre, du racisme et de sa construction nous semble indispensable en cette période troublée, c’est pourquoi nous proposons en décentralisation L’Histoire d’un.e Autre créé lors de la précédente Veilleuse. Des séances à destination d’un public lycéen et une représentation tout public au Théâtre de Mon Désert à Nancy.

Pour ce spectacle, la compagnie s’attèle à la construction de l’Autre , à l’invention du sauvage qui mêle colonialisme, exhibitions humaines et recherche scientifique sur les races . À travers le théâtre d’ombre, de projection, et le slam, le spectacle questionne l’héritage de cette vision de l’Autre. En parcourant plus d’un siècle et demi d’histoire (de la Vénus Hottentote à la finale de la coupe du monde de football 1998) nous nous interrogeons collectivement sur la construction du racisme actuel et de l’importance de décoloniser nos imaginaires.

À partir de 15 ans.

Entrée libre à partir de 1€.Adultes

1 .

Théâtre de Mon Désert 71 rue Mon Désert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the City of Nancy and the Ensemble Poirel as part of Ça joue à Nancy.

Talking about the Other, racism and its construction seems essential to us in these troubled times, which is why we are offering a decentralized version of L?Histoire d?un.e Autre, created during the previous Veilleuse. Sessions for high-school students and a performance for the general public at the Théâtre de Mon Désert in Nancy.

In this show, the company delves into the construction of the Other , the invention of the savage , which combines colonialism, human exhibitions and scientific research into races . Through shadow theater, projection and slam, the show questions the legacy of this vision of the Other. Looking back over more than a century and a half of history (from the Hottentot Venus to the 1998 soccer World Cup final), we collectively question the construction of present-day racism and the importance of decolonizing our imaginations.

Ages 15 and up.

Free admission from 1?

L’événement Théâtre L’Histoire d’un·e Autre Cie En Verre et contre Tout Nancy a été mis à jour le 2026-04-08 par DESTINATION NANCY