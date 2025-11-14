Théâtre L’Homme de paille Le Pin-la-Garenne

Salle Jacques Martin Le Pin-la-Garenne

14 novembre 2025 20:30:00

2025-11-14

L’homme de paille, de Georges Feydeau par le théâtre du Loup blanc

L’Homme de paille, écrit en 1884 par Georges Feydeau (il avait 22 ans), n’a jamais été joué du vivant de l’auteur.

Deux hommes se présentent chez la Citoyenne Marie pour l’épouser : nommée à la tête d’un parti politique, elle est obligée de se faire représenter par un homme de paille…

Cette pièce folle de Feydeau annonce le théâtre de l’absurde et, notamment, La Leçon de Ionesco. Il y est question, entre autres délires… d’élections… et de confusion des genres.

Dans ce duo déjanté, Jean-Paul Audrain est Salmèque et Giorgio Nessuno, Farlane.

Le Théâtre du Loup blanc est une comédie professionnelle implantée dans l’Orne où elle a créé de nombreux spectacles, comédies et tragédies (Palatine, Œdipe de Voltaire et Rodogune de Corneille, par exemple), qui ont été joués à Paris, Avignon et dans toute la France.

Jean-Paul Audrain a incarné de nombreux rôles au théâtre (il a joué Éloge du Ventoux au Pin-la-Garenne et donné trois de ses créations au festival Orne-Ithorynques, dans l’Orne).

Giorgio Nessuno, après une carrière au théâtre et au cinéma en Italie, s’est installé depuis peu à Paris.

Théâtre au profit de la restauration des vitraux de l’église Saint-Barthélemy. .

Salle Jacques Martin Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie

