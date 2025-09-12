Théâtre l’homme qui plantais des arbres Salle Gaztextxea Itxassou

Théâtre l’homme qui plantais des arbres

Salle Gaztextxea 509 zabaloko bidea Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de Giono est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIème siècle.3 musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon) interprètent des oeuvres de Beethoven, Schubert et Ravel et accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger planteur d’arbres. .

Salle Gaztextxea 509 zabaloko bidea Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 56 83 52 accordscambo@gmail.com

