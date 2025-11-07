THÉÂTRE L’HOMME SEMENCE Saint-Martin-de-Londres

THÉÂTRE L’HOMME SEMENCE

L’Association Saint-Martinoise (ASM) proposera deux événements à ne pas manquer le week-end du 7 au 9 novembre, à la salle des Rencontres.

Le vendredi 7 novembre à 21h, place au théâtre avec la pièce L’Homme semence, interprétée par la compagnie Balagan.

Ce spectacle, inspiré du récit de Violette Ailhaud, livre le témoignage bouleversant d’une institutrice des Basses-Alpes après le soulèvement républicain de 1851. Suite à la déportation de tous les hommes du village, les femmes se retrouvent seules, solidaires et libres, jusqu’à faire un serment singulier si un homme venait à revenir, elles le partageraient pour la survie du village.

Portée par la voix d’une femme et la musique sensible de l’accordéoniste François Heim, cette œuvre à la fois pudique, sensuelle et profondément humaine aborde des thèmes universels — le désir, l’amour, la liberté — sur fond de mémoire et d’engagement.

La représentation aura lieu à 21h, ouverture des portes à 20h. La billetterie est accessible sur HelloAsso ou sur place le soir même.

Le week-end se poursuivra dans une ambiance conviviale le dimanche 9 novembre, de 9h à 13h, avec un vide-dressing également organisé à la salle des Rencontres. Les exposants pourront s’installer dès 8h.

Les réservations d’emplacement se font via HelloAsso, par mail ou par SMS. .

Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 95 06 03 68 animation.saintmartinoise@gmail.com

English :

The Association Saint-Martinoise (ASM) is offering two not-to-be-missed events on the weekend of November 7-9, at the Salle des Rencontres.

German :

Die Association Saint-Martinoise (ASM) bietet am Wochenende vom 7. bis 9. November in der Salle des Rencontres zwei Veranstaltungen an, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

L’Association Saint-Martinoise (ASM) organizza due eventi da non perdere nel fine settimana del 7-9 novembre presso la Salle des Rencontres.

Espanol :

El fin de semana del 7 al 9 de noviembre, la Asociación Saint-Martinoise (ASM) organiza en la Sala de Encuentros dos citas ineludibles.

