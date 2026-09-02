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AGENDA · Pagny-sur-Meuse

Théâtre L’humour en héritage Salle des fêtes Pagny-sur-Meuse

samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Pagny-sur-Meuse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue de la salle des fêtes
Ville
55190 Pagny-sur-Meuse
Département
Meuse
Tarif
7 Tarif de base plein tarif

Pagny-sur-Meuse

Théâtre L’humour en héritage

Salle des fêtes Rue de la salle des fêtes Pagny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le Comité des Fêtes vous invite au théâtre avec L’humour en héritage par la troupe Comme Un Bruit Qui Court .Tout public
7  .

Salle des fêtes Rue de la salle des fêtes Pagny-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 45 02 13 73 

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English :

The Festival Committee invites you to the theater for *L’humour en héritage* by the theater troupe *Comme Un Bruit Qui Court*.

L’événement Théâtre L’humour en héritage Pagny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS