Théâtre L’humour en héritage Salle des fêtes Pagny-sur-Meuse
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Pagny-sur-Meuse
Informations pratiques
Pagny-sur-Meuse
Théâtre L’humour en héritage
Salle des fêtes Rue de la salle des fêtes Pagny-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Comité des Fêtes vous invite au théâtre avec L’humour en héritage par la troupe Comme Un Bruit Qui Court .Tout public
7 .
Salle des fêtes Rue de la salle des fêtes Pagny-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 45 02 13 73
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English :
The Festival Committee invites you to the theater for *L’humour en héritage* by the theater troupe *Comme Un Bruit Qui Court*.
L’événement Théâtre L’humour en héritage Pagny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS