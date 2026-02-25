Théâtre L’humour en héritage

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Un notaire réunit les De Chastella pour annoncer l’héritage que laisse Philibert, le père décédé. Un seul membre peut y prétendre, sous certaines conditions d’où révélations, règlements de compte… Rires, parfois jaunes garantis. Réservations recommandées.

On va en apprendre de bien belles, donc, sur cette famille, au risque de gêner quelques chastes oreilles.

Plein tarif 8.00 €

Enfants (Pour les de 12 ans) gratuit

Adhérents ILCG Madine 5.00 €Tout public

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 45 02 13 73

A notary brings the De Chastella family together to announce the inheritance left by Philibert, the deceased father. Only one member can claim it, under certain conditions, leading to revelations, settling of scores… Laughter, some of it yellow, guaranteed. Reservations recommended.

We’re going to learn a lot about this family, at the risk of upsetting some chaste ears.

Full price: 8.00 ?

Children (under 12): free

ILCG Madine members: 5.00 ?

