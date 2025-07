Théâtre LICHEN Auditorium de la Louvière Épinal

Théâtre LICHEN

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-06 14:30:00

Seul face aux bulldozers, un père défend sa maison. Un texte poignant sur la résistance, l’héritage et l’attachement aux territoires.Tout public

English :

Alone in the face of bulldozers, a father defends his home. A poignant text about resistance, heritage and territorial attachment.

German :

Allein gegen die Bulldozer verteidigt ein Vater sein Haus. Ein ergreifender Text über Widerstand, Erbe und Heimatverbundenheit.

Italiano :

Da solo di fronte ai bulldozer, un padre difende la sua casa. Una storia toccante di resistenza, eredità e attaccamento al territorio.

Espanol :

Solo frente a las excavadoras, un padre defiende su hogar. Una conmovedora historia de resistencia, herencia y apego territorial.

