Théâtre Lieux Communs Place de la Résistance Saint-Brieuc

Théâtre Lieux Communs Place de la Résistance Saint-Brieuc mercredi 25 mars 2026.

Théâtre Lieux Communs

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-26 22:30:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-26

Thriller politique

Avec pour toile de fond notre époque extrêmement polarisée, Baptiste Amann s’intéresse à l’onde de choc provoquée par

le meurtre d’une femme. Dans un jeu de piste très cinématographique, la vérité se recompose sans cesse, laissant apparaître une ambivalence vertigineuse. Un récit choral porté par des acteurs exceptionnels, qui braque une lumière crue sur les contradictions de notre société.

Spectacle conseillé à partir de 14 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Lieux Communs Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-08-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme