Théâtre Like Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre Like Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 21 EUR

Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

De Ivan Calbérac

Une aventure hilarante et vertigineuse sur la quête de soi.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

By Ivan Calbérac

A hilarious, dizzying adventure on the quest for self.

