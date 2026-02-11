Théâtre Like Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 20 – 20 – 21 EUR
Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.
Début : 2026-02-24
De Ivan Calbérac
Une aventure hilarante et vertigineuse sur la quête de soi.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
By Ivan Calbérac
A hilarious, dizzying adventure on the quest for self.
