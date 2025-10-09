Théâtre Liliom Théâtre des Charmes Eu

Théâtre Liliom Théâtre des Charmes Eu jeudi 9 octobre 2025.

Théâtre Liliom

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

De 9€ à 14€ Tout public

Liliom est bonimenteur de foire au manège de la mère Muscat. Paresseux, chapardeur et charmeur, il attire l’attention de Julie, une jeune bonne candide, qui s’éprend de lui. Ils deviennent amants et forment un couple destructeur. Julie tombe enceinte mais Liliom se lance dans une intrigue et complote avec un voyou pour attaquer un caissier d’usine et fuir en Amérique avec sa famille. L’affaire tourne mal, Liliom se retrouvant seul face à la police, choisit la mort plutôt que l’emprisonnement. Arrivé dans l’au-delà, il est jugé et condamné à 16 ans de purgatoire avant d’être autorisé à redescendre sur terre pour voir son enfant et faire la bonne action qui lui permettrait d’y rester…

Ecrite en 1909, cette pièce de Ferenc Molnar, détourne les codes du conte de fée et dans ce domaine de l’illusion qu’est la fête foraine, transforme la magie en brutalité et l’espoir en amère désillusion. Cette dualité entre merveilleux et tragique offre un miroir déformant qui résonne avec nos blessures contemporaines. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

English : Théâtre Liliom

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Liliom Eu a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers