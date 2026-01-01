Théâtre L’illusion des apparences Tryd’Art Romans-sur-Isère

Théâtre L’illusion des apparences

Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 19:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Sous la forme d’une conférence-théâtre entre satire et comédie, Laurent Martini vous explique les dessous de l’art contemporain. Venez nombreux !

.

Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the form of a lecture-theater, somewhere between satire and comedy, Laurent Martini explains the ins and outs of contemporary art. Come one, come all!

L’événement Théâtre L’illusion des apparences Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme