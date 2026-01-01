Théâtre L’illusion des apparences Tryd’Art Romans-sur-Isère
Théâtre L'illusion des apparences Tryd'Art Romans-sur-Isère samedi 31 janvier 2026.
Théâtre L’illusion des apparences
Tryd'Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 19:30:00
2026-01-31
Sous la forme d’une conférence-théâtre entre satire et comédie, Laurent Martini vous explique les dessous de l’art contemporain. Venez nombreux !
+33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
English :
In the form of a lecture-theater, somewhere between satire and comedy, Laurent Martini explains the ins and outs of contemporary art. Come one, come all!
