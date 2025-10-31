Théâtre Lily & Lily Quai de la Réunion Le Havre

Théâtre Lily & Lily

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Après leur succès au Théâtre de Paris, retrouvez Michèle Bernier et Francis Perrin sur les planches en tournée dans Lily et Lily , mise en scène par Marie Pascale Osterrieth.

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé. Deborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin. L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer…

La pièce mythique de Barillet et Gredy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985 revient dans une version revisitée et moderne, pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs.

Réservation obligatoire .

