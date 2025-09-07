Théâtre Salle des fêtes de Panneçot Limanton
Théâtre Salle des fêtes de Panneçot Limanton dimanche 7 septembre 2025.
Théâtre
Salle des fêtes de Panneçot Panneçot Limanton Nièvre
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07 16:30:00
Date(s) :
2025-09-07
Au profit de l’association Leucémie Espérance Serge 58
A 15h à la salle des fêtes de Panneçot. « Les Potes à Thérèse ».
Théâtre, saynètes et chansons (guitare et accordéon).
Entrée au chapeau.
Infos au 06 17 68 75 22. .
Salle des fêtes de Panneçot Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 68 75 22
English : Théâtre
German : Théâtre
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Limanton a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Rives du Morvan