Théâtre Salle des fêtes de Panneçot Limanton

Salle des fêtes de Panneçot Panneçot Limanton Nièvre

Début : 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07 16:30:00

2025-09-07

Au profit de l’association Leucémie Espérance Serge 58

A 15h à la salle des fêtes de Panneçot. « Les Potes à Thérèse ».

Théâtre, saynètes et chansons (guitare et accordéon).

Entrée au chapeau.

Infos au 06 17 68 75 22. .

Salle des fêtes de Panneçot Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 68 75 22

