Théâtre Limoges, Avril 1905 Musée du Four des Casseaux Limoges

Théâtre Limoges, Avril 1905

Musée du Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La compagnie Asphodèle donnera une représentation de la pièce de théâtre écrite par Joel Nivard Limoges, avril 1905 .

La population ouvrière de Limoges se révolte en avril 1905, les usines de porcelaine sont à l’arrêt et toute la ville est émoi. Revivez cette période historique grâce à une troupe de comédiens justes et une adaptation fidèle à l’environnement de Limoges et son industrie au début du 20ème siècle.

Réservations et informations complémentaires auprès du musée. .

Musée du Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Limoges, Avril 1905

L’événement Théâtre Limoges, Avril 1905 Limoges a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Limoges Métropole