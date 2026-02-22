Théâtre Limoges, Avril 1905 Musée du Four des Casseaux Limoges
Musée du Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La compagnie Asphodèle donnera une représentation de la pièce de théâtre écrite par Joel Nivard Limoges, avril 1905 .
La population ouvrière de Limoges se révolte en avril 1905, les usines de porcelaine sont à l’arrêt et toute la ville est émoi. Revivez cette période historique grâce à une troupe de comédiens justes et une adaptation fidèle à l’environnement de Limoges et son industrie au début du 20ème siècle.
Réservations et informations complémentaires auprès du musée. .
Musée du Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74
