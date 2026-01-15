Théâtre L’Improdigieux Festival Salle des fêtes Ploërmel
Théâtre L’Improdigieux Festival Salle des fêtes Ploërmel samedi 31 janvier 2026.
Théâtre L’Improdigieux Festival
Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Les Sorties de Route, troupe de théâtre d’improvisation de Ploermel, organisent leur troisième édition de l’Improdigieux Festival. Une journée consacrée au théâtre d’improvisation pour les amateurs débutants ou confirmés, pour jouer au théâtre ou tout simplement pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Ce festival se déroule en deux temps
DES ATELIERS DE THEATRE D’IMPROVISATION
ces stages s’adressent aux débutants, intermédiaires et confirmés.
– stage découverte, 14h à 17h30
– stage status (intermédiaires et confirmés), 9h30 à 13h
– stage Malice (intermédiaires et confirmés), 14h à 17h30
– stage sincérité (intermédiaires et confirmés), 14h à 17h30
– stage le punch (intermédiaires et confirmés), 9h30 à 13h
30€ par stage, inscription www.helloasso.com/associations/les-sorties-d-route
UN SPECTACLE EN SOIREE
Les Sorties de Route, accompagnés d’autres improvisateurs, vous régaleront avec deux spectacles inédits et 100% improvisés sous vos yeux
En 1ère partie, un cabaret avec des troupes invitées et en 2ème partie, un catch d’improvisation avec 3 duos !!
A partir de 20h
Restauration sur place (foodtruck) dès l’ouverture des portes à 19h. .
Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 7 71 77 96 13
