Théâtre L’Improdigieux Festival Salle des fêtes Ploërmel

Les Sorties de Route, troupe de théâtre d’improvisation de Ploermel, organisent leur troisième édition de l’Improdigieux Festival. Une journée consacrée au théâtre d’improvisation pour les amateurs débutants ou confirmés, pour jouer au théâtre ou tout simplement pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Ce festival se déroule en deux temps

DES ATELIERS DE THEATRE D’IMPROVISATION

ces stages s’adressent aux débutants, intermédiaires et confirmés.

– stage découverte, 14h à 17h30

– stage status (intermédiaires et confirmés), 9h30 à 13h

– stage Malice (intermédiaires et confirmés), 14h à 17h30

– stage sincérité (intermédiaires et confirmés), 14h à 17h30

– stage le punch (intermédiaires et confirmés), 9h30 à 13h

30€ par stage, inscription www.helloasso.com/associations/les-sorties-d-route

UN SPECTACLE EN SOIREE

Les Sorties de Route, accompagnés d’autres improvisateurs, vous régaleront avec deux spectacles inédits et 100% improvisés sous vos yeux

En 1ère partie, un cabaret avec des troupes invitées et en 2ème partie, un catch d’improvisation avec 3 duos !!

A partir de 20h

Restauration sur place (foodtruck) dès l’ouverture des portes à 19h. .

Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 7 71 77 96 13

