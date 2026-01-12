Théâtre l’inaccessible étoile Salle municipale Eugèbe Le Roy Le Bugue

Théâtre l’inaccessible étoile

Salle municipale Eugèbe Le Roy 651 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-07

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

20h30. Comédie burlesque, pleine d’humour et d’émotions, rassemblant des comédiens amateurs de grands talents. 10€

Libre adaptation du roman Don Quichotte de Miguel Cervantes par la compagnie Utopie Bars. Proposé par Vézère en scène.

Cette pièce théâtrale créée par la troupe de théâtre Utopie de Bars, mise en scène par Michel Lassalvetat, texte inspiré du roman de Cervantès Don Quichotte . Le jeu à la fois subtil et comique des acteurs, l’habile combinaison de la gravité des idéaux poursuivis par le chevalier et sa perte du contact avec le réel sont un véritable enchantement. Comédie burlesque, pleine d’humour et d’émotions, rassemblant des comédiens amateurs de grands talents.

Une soirée à ne pas manquer, organisée par l’Association Vézère en Scène .

Salle municipale Eugèbe Le Roy 651 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24067 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Théâtre l’inaccessible étoile

20h30. Burlesque comedy, full of humor and emotion, featuring highly talented amateur actors. 10?

