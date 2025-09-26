Théâtre L’inconscient statistique 36 Rue Casimir Delavigne Le Havre

Théâtre L'inconscient statistique 36 Rue Casimir Delavigne Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Théâtre L’inconscient statistique

36 Rue Casimir Delavigne 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 15:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Un auteur se rend chez sa psychanalyste parce qu’il ne parvient plus à finir ses phrases. La concurrence des intelligences artificielles vient le percuter intimement, il se met à douter du choix des mots…

Début 2025, Alexis Fichet, dramaturge, rencontre Stéphane Canu, chercheur en intelligence artificielle par le biais de la compagnie Le Sens des Mots. De cet échange naît cette pièce de théâtre, inspirée librement de leur conversation. Découvrez leur premier entretien filmé, la pièce née de cette rencontre, et échangez avec le metteur en scène et scientifique spécialement présents pour l’occasion ! Avec Binôme, le chercheur devient l’objet d’étude d’un auteur de théâtre !

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 12 ans Durée 1h30

Sur réservation .

36 Rue Casimir Delavigne 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

