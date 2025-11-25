Theâtre L’Infâme Rue Guillaume Apollinaire Saint-Brieuc

Theâtre L’Infâme

Rue Guillaume Apollinaire La Puce à l’Oreille Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 14:30:00

fin : 2025-11-25 15:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Tana est une jeune fille qui débute une formation de couture en apprentissage. Elle a quitté le domicile maternel et vit chez son employeuse, en échange d’heures supplémentaires à l’atelier. Elle a fui, plutôt, une mère qui la rendait malade. Elle a coupé les ponts. Se terre dans le silence et le travail à l’atelier.

Au début de la pièce, au mois de septembre, Tana n’a pas spécialement d’appétence pour ces techniques dont elle ignore tout. Elle n’est pas très bavarde non plus. Elle sauve ou tente de sauver ce qui peut encore l’être, comme le ferait le rescapé d’une grande catastrophe.

Plus les mois passent, plus Tana se consolide. Avec l’aide de sa patronne et de sa meilleure amie, Apolline, dans le silence de l’atelier et du travail manuel solitaire, elle va quitter les terreurs de l’enfance pour affronter sa vie. Pour affronter sa mère. La figure de sa mère…

A partir de 13 ans. .

Rue Guillaume Apollinaire La Puce à l’Oreille Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 60 28 88

