Théâtre L’Infâme Place de l’Eglise Trégueux

Théâtre L’Infâme Place de l’Eglise Trégueux vendredi 28 novembre 2025.

Théâtre L’Infâme

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Tana, fuyant le domicile maternel, débute une formation en couture. Elle se terre dans le silence et le travail. Avec l’aide de sa patronne et de son amie Apolline, Tana va quitter les terreurs de l’enfance pour affronter sa vie, affronter sa mère.

L’Infâme est une pièce d’émancipation, le récit d’une résilience. Elle débute dans la honte de soi et s’achève avec la victoire d’une guerrière, ferme dans la volonté de se construire un avenir. Entre les deux, des histoires de brodeuses, de couturières, des histoires de fils noués et de fils coupés. L’Infâme est une histoire de liens, ceux qui nous brisent et ceux dont on se libère.

A partir de 13 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre L’Infâme Trégueux a été mis à jour le 2025-08-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme