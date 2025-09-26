Théâtre » L’Invité » Salle du Bellvédère Serres-Castet
Théâtre » L’Invité » Salle du Bellvédère Serres-Castet vendredi 26 septembre 2025.
Théâtre » L’Invité »
Salle du Bellvédère 1 Chemin de la Carrère Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif : 10 EUR
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
La compagnie Vice-Versa de Billère joue au bénéfice des Parcelles Solidaires la pièce » l’Invité » de David Pharao.
Après 3 ans de chômage et de galère, Gérard est engagé pour un poste en Indonésie. Afin de s’attirer les faveurs du nouvel employeur, il l’invite à dîner chez lui, au grand dam de sa femme, piètre cuisinière qui, affolée, demande au voisin, expert en communication, de les “coacher”…
Bar et petite restauration sur place. .
Salle du Bellvédère 1 Chemin de la Carrère Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08 civamfertil@orange.fr
