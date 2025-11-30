Théâtre Lit d’embrouilles Château-Thierry

Théâtre Lit d’embrouilles

2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Tarif : 26 – 26 – 26

26

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste qui se lève après une soirée bien arrosée et une nuit festive.

D’autant que sa femme de ménage s’active depuis une heure, que sa mère excentrique débarque à l’improviste pour lui annoncer son remariage et que l’on découvre le cadavre d’une mystérieuse femme dans une malle de voyage.

Première révélation inattendue d’une affaire mouvementée où chacun va se livrer, mieux se connaitre et découvrir quelques confidences

Reprise après succès !

UNE COMÉDIE DE FRANÇOIS JANVIER AVEC DANIÈLE GILBERT, DOUCHKA ET JEAN-PHILIPPE AZEMA 26 .

2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 81 03 44 palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr

