Théâtre Lit d’embrouilles Vittel 27 juin 2025 20:30

Vosges

Théâtre Lit d’embrouilles 223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Une comédie hilarante avec Danièle GILBERT, DOUCHKA et Jean-Philippe AZEMA

Un scénariste qui se réveille d’une soirée bien arrosée, une femme de ménage qui s’affaire, une mère excentrique qui annonce son remariage, et un cadavre découvert dans une malle… Bienvenue dans le monde déjanté de « Lit d’Embrouilles » !

Dans cette comédie rythmée de François Janvier, les rebondissements s’enchaînent et les révélations surprenantes se multiplient. Quand une enquêtrice débarque sur les lieux, nos trois protagonistes se retrouvent confrontés à leur passé et à leurs secrets. Chacun connaissait la victime, mais que cachent-ils vraiment ?

Du 22 au 27 juin 2025, la troupe est en résidence artistique à Vittel pour peaufiner leur spectacle avant de partir en tournée nationale. Cette représentation exceptionnelle est offerte au public vittellois en exclusivité !

Placement assis libreAdultes

26 .

223 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59 animations@ville-vittel.fr

English :

A hilarious comedy starring Danièle GILBERT, DOUCHKA and Jean-Philippe AZEMA

A screenwriter wakes up from a night of drinking, a cleaning lady gets busy, an eccentric mother announces her remarriage, and a corpse is discovered in a trunk… Welcome to the wacky world of « Lit d’Embrouilles »!

In this fast-paced comedy by François Janvier, the plot twists and turns and the surprising revelations multiply. When an investigator arrives on the scene, our three protagonists are confronted with their past and their secrets. Each knew the victim, but what are they really hiding?

From June 22 to 27, 2025, the troupe is in artistic residency in Vittel to fine-tune their show before embarking on a national tour. This exceptional performance is offered exclusively to Vittel audiences!

Free seating

German :

Eine urkomische Komödie mit Danièle GILBERT, DOUCHKA und Jean-Philippe AZEMA

Ein Drehbuchautor, der von einer durchzechten Nacht aufwacht, eine Putzfrau, die sich abmüht, eine exzentrische Mutter, die ihre Wiederverheiratung ankündigt, und eine Leiche, die in einem Koffer entdeckt wird… Willkommen in der verrückten Welt von « Bett voller Verwirrung »!

In dieser temporeichen Komödie von François Janvier jagt eine Wendung die nächste und überraschende Enthüllungen häufen sich. Als eine Ermittlerin am Tatort auftaucht, sehen sich unsere drei Protagonisten mit ihrer Vergangenheit und ihren Geheimnissen konfrontiert. Jeder kannte das Opfer, aber was verbergen sie wirklich?

Vom 22. bis 27. Juni 2025 befindet sich die Truppe in Vittel in einer künstlerischen Residenz, um ihre Aufführung zu verfeinern, bevor sie auf eine nationale Tournee geht. Diese außergewöhnliche Aufführung wird dem Vitteler Publikum exklusiv angeboten!

Freie Sitzplätze

Italiano :

Una commedia esilarante interpretata da Danièle GILBERT, DOUCHKA e Jean-Philippe AZEMA

Uno sceneggiatore si sveglia dopo una notte di bevute, una donna delle pulizie si dà da fare, una madre eccentrica annuncia il suo risposo e un cadavere viene scoperto in un baule… Benvenuti nello stravagante mondo di Lit d’Embrouilles!

In questa commedia dal ritmo incalzante di François Janvier, i colpi di scena si susseguono e le rivelazioni sorprendenti si susseguono. Quando un investigatore arriva sulla scena del crimine, i nostri tre protagonisti si trovano a fare i conti con il loro passato e i loro segreti. Tutti conoscevano la vittima, ma cosa nascondono in realtà?

Dal 22 al 27 giugno 2025, la troupe è in residenza artistica a Vittel per mettere a punto il proprio spettacolo prima di intraprendere una tournée nazionale. Questo spettacolo eccezionale viene offerto in esclusiva al pubblico di Vittel!

Posti a sedere gratuiti

Espanol :

Una comedia hilarante protagonizada por Danièle GILBERT, DOUCHKA y Jean-Philippe AZEMA

Un guionista se despierta tras una noche de borrachera, una señora de la limpieza se pone manos a la obra, una madre excéntrica anuncia su nuevo matrimonio y se descubre un cadáver en un baúl… ¡Bienvenido al disparatado mundo de Lit d’Embrouilles!

En esta trepidante comedia de François Janvier, los giros y las revelaciones sorprendentes no dejan de sucederse. Cuando un investigador llega al lugar de los hechos, nuestros tres protagonistas se ven confrontados con su pasado y sus secretos. Todos conocían a la víctima, pero ¿qué ocultan en realidad?

Del 22 al 27 de junio de 2025, la compañía se encuentra en residencia artística en Vittel para poner a punto su espectáculo antes de embarcarse en una gira nacional. Este espectáculo excepcional se ofrece en exclusiva al público de Vittel

Aforo libre

L’événement Théâtre Lit d’embrouilles Vittel a été mis à jour le 2025-06-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE