Théâtre Lo Tasta-vin avec le théâtre des 33 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Théâtre Lo Tasta-vin avec le théâtre des 33
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-07 20:30:00
2025-11-07
À Chaumilhac, le commerce de vins Testud, dirigé par Victor lo Tasta-vin , perdure depuis quatre générations.
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
English :
In Chaumilhac, the Testud wine business, run by Victor lo Tasta-vin , has been going strong for four generations.
German :
In Chaumilhac besteht der Weinhandel Testud, der von Victor lo Tasta-vin geleitet wird, seit vier Generationen fort.
Italiano :
A Chaumilhac, l’azienda vinicola Testud, gestita da Victor lo Tasta-vin , è attiva da quattro generazioni.
Espanol :
En Chaumilhac, la empresa vinícola Testud, dirigida por Victor lo Tasta-vin , lleva cuatro generaciones funcionando a pleno rendimiento.
