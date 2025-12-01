Théâtre L’Odeur de la guerre Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre L’Odeur de la guerre

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Jeanne se prépare à monter sur le ring pour son premier championnat de boxe.

Dans le vestiaire, entre adrénaline et odeurs de camphre, remontent les effluves de son enfance dans le sud. Le chant des cigales s’entrechoque avec les voix de sa mère qui ne parle qu’au chien, de son père qui aurait préféré avoir un fils, et de Francesco, son coach, pour qui, dans la vie, il n’y a que la sueur et la confiance en soi qui paient. Bien plus qu’un récit, son spectacle est une traversée dans le monde sans pitié des sentiments mal exprimés, des révoltes mal comprises et des agressions physiques dites accidentelles.

Tout ici sent l’odeur de la guerre.

Accessible à partir de 15 ans .

