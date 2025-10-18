Théâtre L’Odyssée d’après Homère Nouzonville

Théâtre L’Odyssée d’après Homère

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

À travers vingt-sept personnages, trois foules et un bélier, Camille Prioul revisite à sa façon l’Odyssée dans une tempête de rires, de colères, de peurs et un fond de mélancolie… Seul compte l’amour d’Ulysse pour sa Pénélope, peu importent les années, “parce que nous sommes mortels, parce que je suis à elle et qu’elle est à moi, et nous, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis.”Ulysse rentre enfin chez lui, après dix années de guerre et dix autres d’errances puis de captivité chez des nymphomanes immortelles.Il a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par des dieux vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous plusdébiles les uns que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE !Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, touchés, l’aideront à atteindre les côtes d’Ithaque la bien-aimée.Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces types qui squattent son palais ?Billetterie

.

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

English :

Through twenty-seven characters, three crowds and a ram, Camille Prioul revisits the Odyssey in her own way, in a storm of laughter, anger, fear and melancholy… Ulysses’ love for Penelope is the only thing that counts, no matter the years, ?because we are mortal, because I am hers and she is mine, and we only have one life to be reunited… Ulysses returns home at last, after ten years of war and ten more of wandering and captivity at home..he’s lived through storms, crossed paths with monsters, giants and cyclops, been dragged off to the underworld by gods who were really too stupid, and bumped into companions who were each more stupid than the last. On the way back, he recounts his misfortunes to his hosts, who are moved to help him reach the shores of his beloved Ithaca, but has Penelope been waiting for him? What has become of his son Telemachus? And who are all those guys squatting in his palace?

German :

Mit siebenundzwanzig Figuren, drei Menschenmengen und einem Widder erzählt Camille Prioul die Odyssee auf ihre Weise neu, in einem Sturm aus Lachen, Wut, Angst und Melancholie… Nur die Liebe von Odysseus zu seiner Penelope zählt, egal wie viele Jahre vergangen sind, ?weil wir sterblich sind, weil ich ihr gehöre und sie mir, und wir haben nur ein einziges Leben, um wieder vereint zu sein.?Odysseus kehrt endlich nach Hause zurück, nach zehn Jahren Krieg und weiteren zehn Jahren in der Fremdeer hat Stürme erlebt, ist Monstern, Riesen und Zyklopen begegnet, hat sich von den Göttern in die Unterwelt schleppen lassen und hat sich mit den unmöglichsten Gefährten herumgeschlagen. Auf dem Weg nach Hause erzählt er seinen Gastgebern von seinem Unglück, die ihm helfen, die Küste des geliebten Ithaka zu erreichen Was ist aus ihrem Sohn Telemachos geworden? Und wer sind all die Typen, die seinen Palast besetzt halten?

Italiano :

Attraverso ventisette personaggi, tre folle e un ariete, Camille Prioul rivisita l’Odissea a modo suo, in una tempesta di risate, rabbia, paura e malinconia… L’unica cosa che conta è l’amore di Odisseo per Penelope, a prescindere dagli anni, perché siamo mortali, perché io sono il suo e lei è la mia, e abbiamo una sola vita per ricongiungerci?ha attraversato tempeste, incrociato mostri, giganti e ciclopi, è stato trascinato negli inferi da dei davvero troppo stupidi e si è imbattuto in compagni, uno più stupido dell’altro. Sulla via del ritorno, racconta le sue sventure ai suoi ospiti che, commossi dalle sue disgrazie, lo aiutano a raggiungere le rive della sua amata Itaca. Ma Penelope lo stava aspettando? Che fine ha fatto suo figlio Telemaco? E chi sono tutti questi uomini che occupano il suo palazzo?

Espanol :

A través de veintisiete personajes, tres multitudes y un carnero, Camille Prioul revisita la Odisea a su manera, en una tormenta de risas, ira, miedo y melancolía… Lo único que importa es el amor de Odiseo por Penélope, pasen los años que pasen, ?porque somos mortales, porque yo soy suyo y ella es mía, y sólo tenemos una vida para reunirnos?ha vivido tormentas, se ha cruzado con monstruos, gigantes y cíclopes, ha sido arrastrado al inframundo por dioses realmente demasiado estúpidos y se ha topado con compañeros, a cada cual más estúpido. De camino a casa, cuenta sus desventuras a sus anfitriones, que, conmovidos por sus infortunios, le ayudan a llegar a las costas de su amada Ítaca. Pero, ¿le ha estado esperando Penélope? ¿Qué ha sido de su hijo Telémaco? ¿Y quiénes son esos tipos que ocupan su palacio?

L’événement Théâtre L’Odyssée d’après Homère Nouzonville a été mis à jour le 2025-10-16 par Ardennes Tourisme